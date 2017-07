Die Polizei sucht nach dem 52 Jahre alten Michael Nagel aus dem Stadtteil Mühlburg. Er wurde seit Donnerstagabend nicht mehr gesehen. Zur Suche ist auch der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Polizei sucht seit Donnerstagabend nach dem Vermissen. Zur Suche wurde bereits in der Nacht auf Freitag auch der Polizeihubschrauber eingesetzt; er soll auch am Freitag die Suche aus der Luft unterstützen. Der Mann hat am Donnerstag kurz nach 18 Uhr seine Wohnung in der Lameystraße verlassen; seither fehlt von ihm jede Spur. Er hinterließ einen Abschiedsbrief.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Angehörigen noch am selben Abend Vermisstenanzeige erstattet. Hinwendungsorte sind nicht bekannt; da er keinen Führerschein besitzt, ist der Mann überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Personenbeschreibung

Michael Nagel ist 1,55 Meter groß, Brillenträger und von schlanker Statur. Er hat eine Halbglatze und trägt den verbliebenen Haarkranz kurz geschoren. Bekleidet ist er vermutlich mit einer braun-grauen Wollweste, einer schwarzen Jacke, dunklen Jeans und einer grauen Mütze. Zudem dürfte er eine schwere graue Tasche bei sich haben.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu einem möglichen Auffindungsort machen kann, wird unter Telefon 0721/939-5555 um einen Anruf beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst gebeten.