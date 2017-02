Verletzung nach Notbremsung: 68-Jährige stürzt in Karlsruher Straßenbahn

Bei der Notbremsung einer Straßenbahn in der Karlsruher Kaiserstraße ist eine mitfahrende 68 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag erheblich verletzt worden. Grund für die Bremsung sei ein weißer Caravan gewesen, der vor die Bahn fuhr.

Die in Richtung Marktplatz fahrende Straßenbahn hatte gegen 16.20 Uhr auf Höhe der Douglasstraße angehalten, da die Haltestelle Europaplatz durch einen anderen Zug blockiert war. "Unmittelbar nachdem dem die Bahn wieder angefahren war, kam ein vom Fahrbahnrand aus losfahrender weißer Pkw Caravan derart in den Schienenbereich, dass die Gefahrenbremsung erforderlich wurde", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

In der Bahn kamen zwei weibliche Fahrgäste zu Fall. "Während eine Frau offensichtlich unverletzt blieb und an der Haltestelle ausstieg, musste die mit dem Kopf gegen einen Fahrscheinentwerter geprallte 68-Jährige ambulant im Krankenhaus versorgt werden", heißt es weiter.

Der Verursacher bekam von dem Unfallgeschehen vermutlich nichts mit und fuhr ohne anzuhalten weiter. Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird unter Telefon 944840 um seine Meldung gebeten.