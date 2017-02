vor 1 Stunde Karlsruhe Verkehrsrowdy auf der Südtangente unterwegs: Zeugen gesucht

Zur Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es am Freitag gegen 18.35 Uhr auf der Südtangente in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz, insbesondere im Bereich Bulach, das berichtet die Polizei in einer Meldung an die Presse.