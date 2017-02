Zirkus, Aktivspielplatz oder Kultufestival: Kindern, die in den Ferien nicht verreisen, muss nicht unbedingt langweilig sein. Dafür sorgt der Stadtjugendausschuss Karlsruhe, der auch in diesem Jahr ein "Ferien ohne Koffer-Programm" anbietet.

Der Verkauf für die Ferien ohne Koffer-Programme 2017 läuft sei dem Wochenende und findet im Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw) in der Bürgerstraße 16 in Karlsruhe statt. Das Erste Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren findet schon in den Osterferien statt. Dabei kann der "Frühlingszirkus im Otto-Dullenkopf-Park" oder "Das Reich der Mitte" auf dem Aktivspielplatz in der Günther-Klotz-Anlage besucht werden. Hier würde sich nach Angaben der Veranstalter alles um die chinesische Kultur zum erleben, entdecken und nachspielen drehen.

Die Mobile Spielaktion veranstaltet Wald- und Wiesenspiele in Oberreut. Im NCO-Club öffnet traditionell der Circus Delawari. In den Pfingstferien finde das "KiX-Das Kulturfestival der Kinder" auf dem Zirkusgelände im Otto-Dullenkopf-Park statt.

Beliebte Punkte stehen auch dieses Jahr wieder auf dem Programm

In den Sommerferien sollen dann weitere Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und vierzehn Jahren stattfinden. Das Programm werde in verschiedene Altersklassen eingeteilt und an verschiedenen Orten und Plätzen in Karlsruhe stattfinden.

"Komm mit ins Abenteuerland" für die jüngeren Kinder finde gleich in der ersten Ferienwoche statt. Beliebte Programme aus der Vergangenheit wie "Auf dem Rücken der Pferde" und "Kids on tour" sollen auch dieses Jahr wieder dabei sein, so wie auch ein buntes Programm der Kinder-und Jugendtreffs, so die Veranstalter.

Zu beachten sei aber, dass die Anmeldungen direkt im Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw) und ausschließlich durch Barbezahlungen möglich sind. Eine Person könne maximal Kinder aus zwei Familien anmelden. Die Anmeldung erfolge über ein Nummernsystem, so dass die Reihenfolge der Anmeldungen klar festgelegt werde. Buchungen sind aber auch online möglich.