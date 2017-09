Am Dienstag wurden zwei junge Männer nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. Die beiden flüchteten zunächst über die A5, bevor sie auf der B10 bei Grötzingen gestoppt werden konnten. Sie waren der Polizei aufgefallen, weil sie mit einem ungültigen Kennzeichen unterwegs waren.

Gegen 11.30 Uhr wurde eine Polizeistreife beim Walldorfer Kreuz auf einen Kleinwagen aufmerksam, der ohne gültiges Kennzeichen in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Nachdem die Polizisten den mit zwei jungen Männern besetzten Wagen im dichten Verkehr zunächst aus den Augen verloren hatten, konnten sie kurz nach der Ausfahrt zur Tank-und-Rastanlage Bruchsal wieder zu ihm aufschließen.

"Allerdings reagierte der Fahrer auf die Haltezeichen der Polizisten mit einem Tritt aufs Gaspedal," so die Polizei. Nach einigen Kilometern konnte die Streife laut Polizei allerdings überholen und versuchten die Männer erneut zu stoppen. Nachdem er scheinbar auf die Zeichen reagiert hatte, zog der am Steuer sitzende 20-Jährige aber vorbei und wechselte bei einem Tempo von bis zu 150 km/h ständig die Fahrspuren.

An der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord verließ er laut Polizei die Autobahn und prallte im Ausfahrtsbereich zur B10 infolge überhöhter Geschwindigkeit gegen die Leitplanken. "Trotz eines Schadens von über 2.000 Euro fuhr er aber mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Pfinztal weiter. Schließlich gelang es den Polizisten, den Wagen kurz nach dem Grötzinger Tunnel anzuhalten und beide Insassen festzunehmen," berichtet die Polizei weiter. Hiergegen leistete der 19-jährige Beifahrer noch Widerstand, was ihm aber letzten Endes nichts nutzte.

Drogenkonsum und kein Führerschein

Wie sich herausstellte, stand der 20-Jährige nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. "Im Fahrzeug wie auch bei seinem Beifahrer konnten geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden," so die Polizei. Die am Auto angebrachten entstempelten Kennzeichen gehörten gar nicht zum Fahrzeug.

Da laut Polizei bislang auch die Eigentumsverhältnisse des älteren Kleinwagens nicht zu klären waren, wurde das Auto fürs Erste beschlagnahmt. Letztlich war der 19-Jährige zur Verbüßung einer wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls verhängten Restfreiheitsstrafe von einem Jahr zur Festnahme ausgeschrieben.

Streifzug durch das Strafgesetzbuch

"Die Bandbreite der an die Staatsanwaltschaft vorzulegenden Anzeigen gegen die Beschuldigten liest sich wie ein Streifzug durch das Strafgesetzbuch: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung und das Betäubungsmittelgesetz und letztlich auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte," berichtet die Polizei. Während der 20-Jährige nach Abschluss der erforderlichen Feststellungen wieder auf freien Fuß kommt, wird sein Beifahrer zur Verbüßung der Haft noch am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.