vor 19 Stunden Karlsruhe Verfassungsgericht in Karlsruhe segnet Notariatsreform ab

Die angestrebte Reform des Notarwesens in Baden-Württemberg verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht auf die Beschwerde eines Betroffenen hin entschieden, wie am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde.