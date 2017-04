vor 52 Minuten Karlsruhe Verfassungsgericht in Karlsruhe bestätigt strenge Regeln für Spielhallen

Die Bundesländer dürfen den Betrieb von Spielhallen strengen Regeln unterwerfen. Auflagen wie ein Mindestabstand zwischen Spielhallen seien keine unzulässige Einschränkung der Berufsfreiheit, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe mitgeteilten Beschluss.