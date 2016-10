Verdächtige verhaftet: Mann wird bei Messerstecherei in Karlsruhe schwer verletzt

Anzeige

Die Sofortfahndung der von einem Zeugen um 8.58 Uhr alarmierten Polizei führte bereits nach kurzer Zeit in der Schlesierstraße zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren und eines in ihrer Begleitung befindlichen 16 Jahre alten Mädchens. Bei den Männern wurden dabei auch zwei Messer entdeckt und sichergestellt. "Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird nach Aktenvorlage durch die Polizei Anträge auf Erlass von Haftbefehlen prüfen", geben die Verantwortlichen Stelle in einer Pressemeldung an.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens und dessen Hintergründen habe die Kriminalpolizei übernommen. Nach den bisherigen Feststellungen hatten offenbar fünf Personen, darunter der verletzte 40-jährige Bewohner, die Nacht in der Tatwohnung verbracht. Warum die Verdächtigen dann am Dienstagmorgen dem Mann die schweren Verletzungen beibrachten, ist noch unklar.

Der neben dem Mädchen und den drei Männern fünfte Anwesende war beim Erwachen auf die Tat aufmerksam geworden. In der Folge hatte er die Täter vom Opfer getrennt und dabei selbst Schnittverletzungen erlitten, die sich aber glücklicherweise als nicht schwer erwiesen. Nach der Flucht der Täter hatte der Zeuge umgehend die Polizei alarmiert.

Die beiden Beschuldigten, aber auch das Opfer sind bei der Polizei keine Unbekannten. "Alkohol als mögliche Triebfeder der Tat dürfte nach dem gegenwärtigen Stand auszuschließen sein; entsprechende Tests bei den Festgenommenen verliefen negativ", ziehen Staatsanwaltschaft und Polizei ein erstes Fazit.