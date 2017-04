vor 1 Stunde Karlsruhe Verdächtige Post: Einsatz im türkischen Konsulat in Karlsruhe

Wie die Karlsruher Polizei bestätigt, kam es am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Einsatz im türkischen Generalkonsulat in der Oststadt. Die Polizei spricht von einem "verdächtigen Eingang in der Poststelle".