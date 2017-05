In einer Pressemitteilung warnt die Karlsruher Polizei vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Mindestens sieben Anrufe von falschen Polizeibeamten sind am späten Sonntagabend beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach angezeigt worden.

Wie die Polizei berichtet, meldete sich in der Zeit zwischen 19.20 Uhr und 21.45 Uhr ein bislang unbekannter Mann telefonisch bei dem größtenteils älteren Personen und gab sich als Polizist aus. Er täuschte in gutem Deutsch vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach Bargeld und Wertgegenständen, die sich in der Wohnung der Angerufenen befinden.

"Glücklicherweise verhielten sich die Betroffenen richtig und clever, sie legten nämlich auf", so die Polizei. In keinem Fall kam es zur Abholung von Wertgegenständen. In derartigen Fällen bittet die Polizei um besondere Wachsamkeit. Bei solchen Anrufen gilt es, sich in jedem Fall bei der örtlichen Polizeidienststelle nachzufragen und keinesfalls Fremden Einlass zu gewähren.