Ein 16-Jähriger steht im Verdacht, seine ehemalige Freundin bedroht und vergewaltigt zu haben. Das teilen die Karlsruher Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Der Jugendliche wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Der Jugendliche wird beschuldigt, Samstagnacht eine ebenfalls Jugendliche, bei der es sich um seine vormalige Freundin handelte, in deren Zimmer in Karlsruhe bedroht und vergewaltigt zu haben.

"Von Zeugen wurde am Sonntagmorgen die Polizei gerufen, da aus dem Zimmer der 16-Jährigen Hilferufe vernommen wurden", heißt es in der Pressemeldung. Die Polizei traf dort die beiden Jugendlichen an. Nach Abklärung des Sachverhaltes wurde der 16-Jährige vorläufig festgenommen.