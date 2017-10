Die Tierrechtsorganisation PETA hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Studentenwerk eine Befragung zum Angebot der Uni-Mensen durchgeführt und ein Vegan-Ranking erstellt. Karlsruhe schneidet hier mit seinem Angebot gut ab.

In der Befragung wurden für die veganen Angebote der Mensen bis zu vier Sterne vergeben. Wie die Tierrechtsorganisation in einer Pressemeldung erklärt, schafften es 24 Mensen, darunter die drei Mensen des Studierendenwerks Karlsruhe, mit drei "Vegan-Sternen" in die Topriege.

PETA erklärt: "Die Mensen in Karlsruhe zählen zu den besten Deutschlands, wenn es um das vegane Angebot geht. Mit Pflanzendrinks in den Cafeterien, mehreren veganen Gerichten täglich sowie vielen Aktionstagen und -wochen kommen tierfreundliche Studierende absolut auf ihre Kosten."