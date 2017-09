Sie sind seit einigen Wochen ein täglicher Begleiter: Die Plakate der Parteien vor der Bundestagswahl. Immer wieder fallen auch zerstörte, bemalte oder abgerissene Plakate auf. Auch in Karlsruhe klagen durchweg alle Parteien über beschädigte und geklaute Wahlplakate. Doch die Verteilung der Vandalen fällt unterschiedlich aus.

CDU

Bei der Union wurden nach Parteiangaben etwa ein Zehntel der aufgehängten Plakate im Stadtgebiet beschädigt. Dabei haben die Beschädigungen im Vergleich zu den Vorjahren eine andere Qualität angenommen. "Mit Draht befestigte Plakate wurden zum Teil manipuliert, dies kann sich im schlimmsten Fall zu einer Gefahr für Fußgänger und weitere Verkehrsteilnehmer entwickeln", so der Karlsruher CDU-Kreisverband in einem Statement.

Besonders häufig fielen die Wahlplakate der Union in der Südstadt, der Weststadt und in der Innenstadt Vandalen zum Opfer. Die Beschädigungen reichen auch hier vom Abreißen, Bekleben, und mit Farbe oder Stiften beschmieren oder unkenntlich machen.

SPD

"Gegenüber der Landtagswahl gab es bei uns weniger Beschädigungen", teilt die SPD Karlsruhe auf ka-news Nachfrage mit. Keine besonderen Auffälligkeiten gebe es im Hinblick auf bestimmte Stadtteile. Zu den häufigsten Beschädigungsmustern gehörten demnach Edding-Bemalungen (Brillen, Bärte), Aufkleber, Abreißen, aber auch mutwilliges Abschneiden und Niederreißen von Plakaten.

"Einzelne Plakate wurden sogar angezündet." Auffällig war nach Parteiangaben, dass besonders viel beschädigte Wahlplakate an Sonntagen, wohl im Zuge von ausgedehnten Partynächten, zu finden waren. Von 3.000 Plakaten wurden nach Parteiangaben schätzungsweise 100 Stück beschädigt.

AfD

Im derzeitigen Bundestagswahlkampf wurden nach Parteiangaben zirka 2.000 Plakate der AfD Karlsruhe beschädigt oder gestohlen. Dies seien mehr als ein Drittel der insgesamt aufgehängten Plakate, so ein Sprecher der Karlsruher AfD. "In diesem Wahlkampf wurden deutlich mehr unserer Plakate als bei den zurückliegenden Wahlkämpfen beschädigt oder gestohlen." Dabei falle auf, dass es im Innenstadt-Bereich mehr Beschädigungen gibt, als in den restlichen Stadtteilen.

Wie die AfD auf ka-news Anfrage mitteilte wurden die Plakate in den meisten Fällen heruntergerissen und entzwei gebrochen, oft auch einfach gestohlen. Seltener fielen AfD-Wahlplakate auch Aufklebern, Filzstiften und Farbe zum Opfer. "Diese Taten finden meistens durch die Antifa, aber auch durch rechte Gruppierungen statt, wie man anhand der hinterlassenen Aufkleber und der Schmierereien feststellen kann. All diese Taten wurden und werden von uns zur Anzeige gebracht, da sie ausnahmslos strafbar sind", so ein Sprecher der AfD-Karlsruhe.

Die Grünen

Die Karlsruher haben aktuell rund 2000 Plakate in der Stadt verteilt hängen. Davon wurden viele beklebt, häufig kleinere Sticker, aber auch bis zur Größe von A4-Blättern. Andere grüne Plakate wurden beschmiert oder beschädigt, beispielsweise durch Einreißen oder Einknicken. "Wir haben auch Fälle von Anzünden wahrgenommen. Das ist ein entscheidender Unterschied zu Wahlkämpfen in der Vergangenheit", so die Grünen.

In der Vergangenheit waren es meist Beschmierungen. Hochgerechnet auf alle Plakate geht man bei den Karlsruher Grünen davon aus, dass bei diesem Bundestagswahlkampf rund 30 Prozent, also rund 600 Plakate betroffen sind. Im Vergleich zur Landtagswahl im Vorjahr bemerke man eine deutliche Steigerung der Plakatbeschädigungen in der ganzen Stadt. Besonders die Grünen Plakate in der Wald-, der Nord- und in der Innenstadt wurden geschädigt oder ganz weggerissen.

FDP

Auch bei der Karlsruher FDP hat man im Wahlkampf erneut Erfahrung mit Plakat-Vandalismus machen müssen. "Leider müssen wir auch vor dieser Wahl feststellen, dass viele unsere Plakate beschädigt wurden", teilte die FDP auf Nachfrage von ka-news mit. Demnach seien zirka 300 Plakate beschädigt, abgehängt oder beschmiert worden. Dies seien nach Parteiangaben ein wenig mehr als in der Vergangenheit.

Die Beschädigungen verteilen sich demnach über das gesamte Stadtgebiet. "Es ist nachvollziehbar, dass man eine Partei oder deren Inhalte nicht teilt, die Zerstörung der Wahlplakate führt aber immer nur zu einem Mehraufwand bei Ehrenamtlichen - die am Ende die Leidtragenden sind", so die FDP in einem Statement.



Die Linke hat sich bisher nicht zu der Anfrage von ka-news geäußert. Die Antworten der Linkspartei werden in diesem Artikel entsprechend nachgereicht.