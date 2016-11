Anzeige

Auf seiner Strecke zwischen Weinweg zur Rintheimer Straße hat ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag im Karlsruher Stadtteil Rintheim an insgesamt sieben geparkten Fahrzeugen jeweils einen oder mehrere Reifen zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (0721) 666-3211 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.