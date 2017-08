Seit Mitte Juli wird im Karlsruher Osten an den Gleisen, Haltestelle und an den Straßen gearbeitet: In der Tullastraße, zwischen Welckenstraße und Haid-und-Neu-Straße dauern die Arbeiten aber nun etwas länger, als anfangs geplant- im Interesse der Anwohner, wie die Verantwortlichen erklären.

In der Tullastraße finden aktuell Gleis-, Straßenbau- und Leitungsarbeiten sowie der barrierefreie Ausbau der beiden Haltestellen Hauptfriedhof und Essenweinstraße statt. Nun beginnt nach Angaben der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in den genannten Bereichen ab Sonntag, 10. September, ein neuer Bauabschnitt.

Bis zum Freitag, 27. Oktober, soll im Bereich der Haltestelle Essenweinstraße gebaut werden. Die Arbeiten im Bereich der Haltestelle Hauptfriedhof werden nach Angaben der VBK bis zum 10. Dezember andauern- und damit länger als ursprünglich angenommen.

Erster Streckenabschnitt wieder zeitnah freigegeben

"Nach der ursprünglichen Planung war vorgesehen, sämtliche Bauarbeiten bis Ende November abzuschließen", teilen die VBK mit. "Um Anwohnern die Möglichkeit einzuräumen, trotz der laufenden Baumaßnahmen ihre Parkplätze weiterhin gut erreichen zu können, wurde die bisherige Planung nun geändert." Mit der veränderten Planung geht auch eine verlängerte Bauzeit einher.

Ab Sonntag, 10. September, werde die östliche Fahrbahn in der Tullastraße im Bereich zwischen der Gerwigstraße und der Haid-und-Neu-Straße wieder für den Autoverkehr freigegeben. Das Baufeld wird nach aktueller Planung auf die Westseite der Tullastraße verlagert.

Nach der ursprünglichen Planung sollte die westliche Fahrbahn der Tullastraße zwischen der Haid- und Neu-Straße und der Tullastraße 18 voll gesperrt werden, um einen schnellen Baufortschritt zu ermöglichen. "Nach konstruktiven Gesprächen mit den Anwohnern konnte in Abstimmung mit den städtischen Ämtern und der Baufirma ein Kompromiss erarbeitet werden", so die VBK weiter.

Dieser ziehe zwar eine Verlängerung der Bauzeit nach sich, ermögliche es aber den Anwohnern der Tullastraße, auch während der Fortsetzung der Bauarbeiten ihre Parkplätze weiterhin nutzen zu können. Die Zufahrt in die Tullastraße kann nur über die Haid-und-Neu-Straße aus Richtung Durlacher Tor über einer schmalere Fahrbahn ermöglicht werden. In dieser Zeit werde es aber eine kurzzeitige Vollsperrung geben. Hierüber wollen die VBK gesondert informieren.

Essenweinstraße kann nur von einer Seite angefahren werden

Ab Sonntag, 10. September, wird die Tullastraße nach Angaben der VBK auf der Westseite ab diesem Zeitpunkt im Bereich zwischen der Striederstraße und der Schückstraße für den Verkehr in Fahrtrichtung Durlacher Allee voll gesperrt.

Temporär müsse die westliche Fahrbahn der Tullastraße für zirka vier Tage zwischen der Rintheimer Straße und der Gerwigstraße voll gesperrt werden. "Hierüber erfolgt eine gesonderte Information", so die VBK weiter. Die Zufahrt aus der Essenweinstraße in die Tullastraße kann für die gesamte Bauzeit nicht genutzt werden. Für den Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet.

Bahnen kehren auf alte Strecken zurück

Die Straßenbahnen verkehren, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, ab Sonntag, 10. September, wieder auf ihrer gewohnten Strecke in der Tullastraße. Die Haltestelle Rintheimer Straße wird wieder in Betrieb genommen. Die Haltestellen Essenweinstraße und Hauptfriedhof (in der Tullastraße) können allerdings baubedingt noch nicht genutzt werden.

An den genannten Haltestellen findet kein Fahrgastwechsel statt. Die Haltestelle Essenweinstraße steht ab Freitag, 27. Oktober, für Fahrgäste zur Verfügung, die Haltestelle Hauptfriedhof spätestens ab Sonntag, 10. Dezember. Zeitgleich zur Inbetriebnahme der Haltestelle Hauptfriedhof wird die Haltestelle Rintheimer Straße außer Betrieb genommen.

Die Bauarbeiten finden zwischen 6 und 22 Uhr statt. In den Abendstunden kann es hierbei zu eine erhöhten Lärmpegel kommen. Die Baufirmen werden aber dazu angehalten, die lärmintensiven Arbeiten zwischen 7 Uhr und 20 Uhr durchzuführen.

Die VBK laden Anwohner und interessierte Bürger in diesem Zusammenhang zu einer zweiten Informationsveranstaltung am Montag, 4. September, ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr im VBK-Schulungsraum (Gebäude T7/Erdgeschoss). Der Weg zum Schulungsraum ist ab dem Haupteingang in der Tullastraße 71 ausgeschildert.