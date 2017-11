Nach zwei Verhandlungstagen im Mordprozess gegen einen 29-Jährigen könnte heute bereits das Urteil fallen. Der Mann muss sich für den gewaltsamen Tod der sieben Jahre alten Tochter seiner Frau vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten.

Er soll seine Stieftochter Mitte Mai in der Karlsruher Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau erstochen haben. Das Mädchen starb wenige Tage nach der Tat. Am ersten Verhandlungstag hatte sich der Angeklagte beim leiblichen Vater des Kindes und bei seiner Frau entschuldigt. Darüber hinaus sagte er so gut wie nichts und berief sich auf fehlende Erinnerung.