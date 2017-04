vor 30 Minuten Karlsruhe Unterführung gesperrt: In der Ebertstraße wird's für Fußgänger eng

Nachdem im vergangenen Jahr der Bereich der Ebertstraße erneuert wurde, stehen nun letzte Restarbeiten an der Fußgängerunterführung auf dem Programm. Daher bleibt sie ab 5. April für einen Monat zu. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.