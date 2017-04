"Unschätzbares Gut": Karlsruhe will biologische Vielfalt bewahren

Die biologische Vielfalt, also die Vielfalt von Lebensräumen, Arten und genetischen Varianten, ist weltweit bedroht. Die Vereinten Nationen haben deshalb das laufende Jahrzehnt zur UN-Dekade für die biologische Vielfalt erklärt und ruft damit die Weltöffentlichkeit auf, sich hierfür einzusetzen.

Bürgermeister Klaus Stapf zur Thematik: "Die Stadt Karlsruhe ist sich mit den Naturschutzverbänden darin einig, dass die Biodiversität ein unschätzbares Gut ist, weshalb sie auch erhebliche Anstrengungen unternimmt, um sie zu bewahren." Was vor Jahrzehnten beispielsweise mit der Ausweisung von Schutzgebieten oder mit naturnahen Umgestaltungen an Gewässern begann, ist heute ein breites Aufgabenfeld, das in viele städtische Handlungsfelder hineinwirkt.

Vielfältige Beiträge der Stadt

Die von der Stadt selbst bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen werden extensiv gepflegt, so die Stadt in einer Pressemeldung. Bei Ansaaten würde grundsätzlich heimisches Saatgut verwendet und es werde entsprechende Möglichkeiten der Bewirtschaftung genutzt. Solche Flächen seien bio-zertifiziert. Es würden dort keine chemischen Erzeugnisse ausgebracht. Ergänzend dazu würden Schulen und andere städtische Einrichtungen forciert "Bio"-zertifizierte Speisen anbieten.

Von den 567 Hektar Rasen- und Wiesenflächen mäht Karlsruhe derzeit 124 Blumenwiesen ein- bis zweimal jährlich. Außerdem wird an ausgewählten Standorten gebietsheimisches Saatgut von Wiesenkräutern eingebracht, um die standorttypische Entwicklung zu einer artenreichen Pflanzengesellschaft zu beschleunigen.

In der Forstwirtschaft setzt die Fächerstadt das sogenannte Alt- und Totholzkonzept des Landes auch auf ihren eigenen Waldflächen um. So werden Lebensräume für die große Zahl totholzbewohnender Arten erhalten.

Initiative "Grüne Stadt"

Die Initiative "Meine Grüne Stadt Karlsruhe" bietet unter anderem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eine geeignete Plattform. Zum einen kann über städtische Zielkonzepte (Streuobstkonzept, Ausweisung von Schutzgebieten und geschützten Objekten und anderes) steuernd Einfluss im Hinblick auf eine positive Entwicklung genommen werden, zum anderen können mit Bürgerbeteiligungsprojekten neue Wege gefunden werden, um verbreitet die Biodiversität zu fördern.