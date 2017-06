Unifest und Tag der offenen Tür am KIT gehen in die nächste Runde

Zum Tag der offenen Tür lädt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) am Samstag, 24. Juni, alle Bürger ein, die mehr über die Arbeit der Wissenschaft und ihren Beitrag für die Gesellschaft und die Region erfahren möchten. Ab 10 Uhr stehen die Labore am Campus Nord für Besucher offen.

Der Tag der offenen Tür am KIT markiert auch den Auftakt des Karlsruher Wissenschaftsfestivals "Effekte", bei dem bis zum 2. Juli die Karlsruher Wissenschaftseinrichtungen zum Mitmachen und Erleben einladen – frei nach der Devise: "Schauen, Staunen und selbst ausprobieren". KIT-Präsident Professor Holger Hanselka und Oberbürgermeister Frank Mentrup werden um 16.30 Uhr auf der Bühne des Tags der offenen Tür am KIT gemeinsam den offiziellen Startschuss geben. Ein Rahmenprogramm bietet Wissen, Attraktionen und Unterhaltung für alle Altersklassen.



Parallel zum Tag der offenen Tür veranstaltet die Studierendenschaft des KIT am Campus Süd das traditionsreiche Unifest mit Mitmach-Programm, Kinderprogramm und Kulturbühne ab 12 Uhr. Das Abendprogramm ab 21 Uhr (Eintritt 5 Euro) präsentiert auf zwei Bühnen Live-Musik von regionalen Blues, Rock und Mundart-Reggae bis hin zu Hip-Hop und (Elektro-)Pop. Danach werden DJs bis in die Morgenstunden auflegen. Am Vorabend, 23. Juni gibt es ab 19 Uhr zur Einstimmung bereits das "Unifest Warm-Up".