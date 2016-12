Am Dienstagabend musste die Polizei zu einer ungewöhnlichen Ruhestörung ausrücken. In Freckenfeld bei Wörth war ein Mann gegen 20.45 Uhr damit beschäftigt, sein Dach abzudecken.

Am 6. Dezember wurde gegen 20:45 Uhr die Polizeiinspektion Wörth über eine Ruhestörung in der Hauptstraße von Freckenfeld informiert. "Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Anwohner damit beschäftigt war, sein Dach abzudecken", beschreiben die Beamten in einer Pressemeldung. "Die jeweiligen Ziegel warf er in den Hof, was zu einer nicht unerheblichen Geräuschkulisse führte"

Da der Mann auf die Ansprache der Polizei nicht reagiert habe, wurde die Feuerwehr mit einer Drehleiter angefordert. Beim Eintreffen dieser schlug der Mann ein Dachfenster ein und kletterte vom Dach. Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellte sich eine deutliche Alkoholisierung heraus. Der Verursacher wurde vorsorglich in ärztliche Betreuung überstellt.