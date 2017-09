vor 56 Minuten Karlsruhe Unfallhergang unklar: Fahrradfahrer verletzt sich in Mühlburg schwerst

Am Donnerstagmorgen wurde ein 80-jähriger Radfahrer schwerstverletzt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Rheinhafen- und Eckenerstraße. Was genau vorgefallen ist, weiß die Polizei aber noch nicht.