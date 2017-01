Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Montagmorgen auf einem Wirtschaftsweg entlang der B3 zwischen Wolfartsweier und dem Umspannwerk Oberwald zu einer Unfallflucht. Die Beamten suchen nun den Fahrer eines lila-blauen Motorrollers.

Der Unbekannte hatte nach Aussage der Polizei um 7.50 Uhr beim Überholen einen 52 Jahre alten Radfahrer derart am Oberarm angerempelt, dass er zu Fall kam. Obwohl der Radler beim Sturz leichte Verletzungen erlitt, setzte der Verursacher die Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Fiduciastraße fort.

Von dem Geflüchteten ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war und einen schwarzen Helm trug, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Am Heck seines Rollers war eine Tasche angebracht, durch die das Versicherungskennzeichen teilweise verdeckt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Durlach unter der Telefonnummer 49070 rund um die Uhr entgegen.