Unfallflucht in Karlsruhe: Mann fährt in Gegenverkehr und lässt Verletzte zurück

Ein 19-jähriger Autofahrer verursachte am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Leopoldstraße und flüchtet. Der junge Mann geriet kurz nach Mitternacht vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford einer 26-jährigen Fahrerin.

Nach der Kollision entfernte sich der 19-jährige zu Fuß von der Unfallstelle und ließ die verletzte Ford-Fahrerin sowie sein nicht mehr fahrbereiten VW zurück. Hinzugeeilte Rettungskräfte verbrachten die verletzte Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf insgesamt etwa 7.500 Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt dauern an.