vor 28 Minuten Karlsruhe Unfall mit Lkw und Motorrad: Verkehr staut sich nicht nur auf Südtangente

Nach einem Verkehrsunfall auf der Südtangente in Höhe des Bulacher Kreuzes kam es am Montag im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen mit Staus. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.