vor 7 Stunden Karlsruhe Unfall in der Nordstadt: Auto wird in Haltestelle geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Erzbergerstraße und Rhode-Island-Allee in der Karlsruher Nordstadt wurden am frühen Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr zwei Autofahrer verletzt.