vor 46 Minuten Karlsruhe Unfall in Südweststadt: Radler prallen zusammen - Seniorin verletzt

Am Sonntagmittag kam es an der Kreuzung Mathystraße/Gartenstraße in Karlsruhe zu einem Unfall mit einer verletzten Frau. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Fahrradfahrer gegen 13.30 Uhr hier zusammengestoßen.