Am Dienstagnachmittag ist es in Stutensee-Blankenloch zu einem Unfall zwischen einer Bahn und einem Auto gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Der Verkehr der Linie S2 war auch betroffen.

Am Dienstag hat eine Bahn der Linie S2 in der Hauptstraße von Blankenloch ein Auto erfasst, welches gerade rückwärts aus einer Einfahrt fuhr. Die beiden Insassen im Auto wurde verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei wurde eine Person im Auto eingeklemmt. Derzeit ist die Linie S2 im Bereich Blankenloch behindert.

Aktualisierung, 16.34 Uhr:

Der Bahnverkehr wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben. Bis der Betrieb sich aber wieder einpendelt, kann noch einige Zeit vergehen.

Weitere Informationen folgen.

Aufgrund der unklaren Schwere der Verletzungen wurde der Kommentarbereich geschlossen.

Aktualisierung, 25.10. - 7.25 Uhr:

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, zogen sich bei dem Unfall in Blankenloch zwei Frauen leichte Verletzungen zu. Die 33 Jahre alte Autofahrerin fuhr laut Polizei in der Hauptstraße rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt heraus und übersah hierbei eine in Richtung Ortsmitte fahrende Straßenbahn.

"Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die beiden Insassen des Autos leicht verletzt wurden. In der Straßenbahn gab es keine Verletzte," so die Polizei. Weiter heißt es, dass ein Schaden in Höhe von zirka 17.000 Euro entstand.