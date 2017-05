vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall in Karlsruhe: LKW-Fahrer übersieht 9-jährigen Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9 Jahre alter Junge glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, kam es am Dienstagmittag in der Carl-Metz-Straße in Karlsruhe. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte den Jungen übersehen.