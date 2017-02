Großes Glück hatte ein Mann vergangene Nacht im Bahnhof Weingarten, als er von einem Güterzug erfasst und nur leicht verletzt worden ist. Das berichtet die Bundespolizei in einer Pressemeldung.

"Der 34-Jährige war auf dem Heimweg von einer Faschingsveranstaltung und wartete im Bahnhof auf den nächsten Zug", gibt die Bundespolizei am Freitag an: "Dabei begab er sich in Lebensgefahr und setzte sich auf die Bahnsteigkante. Seine Füße ragten dabei in den Gleisbereich."

Gegen 2.30 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer eines durchfahrenden Güterzuges den Mann. Der Zug kam trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und streifte den Faschingsbesucher. Der Mann zog sich hierbei eine Wunde im Bereich der Beine zu und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren an Bahnanlagen. Die weiße Sicherheitslinie auf dem Boden markiert den sicheren Abstand zur Bahnsteigkante. Immer wieder kommt es im Zugverkehr zu tödlichen Unfällen durch Personen am und im Gleisbereich. Die Gefahren werden oft unterschätzt, da sich die Züge fast unbemerkt und geräuschlos nähern und längere Bremswege haben.