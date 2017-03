vor 53 Minuten Karlsruhe Unfall bei der Kriegsstraße: Autos prallen zusammen - zwei Verletzte

Am Dienstagabend um kurz nach 22 Uhr kam es an der Ecke Reinhold-Frank-Straße/Kriegsstraße zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, stießen zwei Autos an dieser Stelle zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.