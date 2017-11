vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall bei der Einsatzfahrt: Polizeiauto kollidiert an Kreuzug mit anderem Auto

Am Freitagmorgen kam es in Karlsruhe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und eine VW. Die Polizisten sollen dabei mit Blaulicht über eine rote Ampel gefahren sein, was der andere Fahrer übersehen haben soll.