vor 1 Stunde Östringen-Odenheim Unfall bei Östringen: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Am Montagmorgen kam es auf der K3517 bei Östringen zu deinem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war und schwer verletzt wurde. "Grund für den Unfall war möglicherweise ein internistischer Notfall", so die Polizei in einer Pressemeldung.