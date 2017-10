Am Dienstagmittag hat sich auf der Südtangente ein Auflieger von der Zugmaschine gelöst. Es entstand ein Schaden von 40.000 Euro.

Passiert ist der Unfall in Richtung Westen zwischen den Ausfahrten Rheinhafen und Knielingen, im Baustellenbereich vor Maxau. Derzeit staut sich der Verkehr auf der Südtangente noch nicht nennenswert zurück.

Aktualisierung, 11.50 Uhr:

Inzwischen liegen weitere Informationen zum Einsatz auf der Südtangente vor. In einem Baustellenbereich hat ein Laster hier offenbar einen Auflieger verloren. Die Polizei ist vor Ort. Es kommt derzeit zu keinen großen Verkehrsbehinderungen.

Aktualisierung, 14.00 Uhr:

Ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro ist am Dienstag gegen 10.35 Uhr auf der Südtangente bei Knielingen entstanden, als ein Lkw mit noch nicht ganz eingefahrener Kippmulde an einer Brücke hängenblieb und das tonnenschwere Teil vom Fahrgestell des Sattelaufliegers gerissen wurde.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei hatte der 46 Jahre alte Fahrer des Schwerfahrzeuges im für den Verkehr gesperrten Baustellenbereich Teer abgeladen und war danach zu früh losgefahren. "Zwar geriet die abgerissene Mulde teilweise auf die Leitplanke der auf der Nordseite einzig verbliebenen Fahrspur", so die Polizei in ihrer Pressemeldung, "da Bauarbeiter den Behälter aber mit Hilfe von schwerem Gerät rasch aus dem Gefahrenbereich ziehen konnten, blieben Behinderungen des in Richtung Pfalz führenden Verkehrs fast völlig aus." An der Brücke entstanden nach derzeitigen Erkenntnissen nur oberflächliche Schäden.