Wie die Karlsruher Polizei berichtet, hat ein 19-Jähriger am Montag einen schweren Verkehrsunfall auf der B35 zwischen Philippsburg-Rheinsheim und Philippsburg verursacht. Der junge Mann setzte hier trotz Gegenverkehr zu einem Überholmanöver an.

Wie die Karlsruher Polizei am Montag in einer Eilmeldung berichtet, kam es auf der B35 zwischen Philippsburg-Rheinsheim und Philippsburg zu einem schweren Verkehrsunfall.An dem Unfall sollen nach ersten Informationen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Wie es zu dem Unfall kam oder ob es Verletzte gibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Autofahrer müssen sich auf der Strecke auf Sperrungen einstellen. Wer ortskundig ist, wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Aktualisierung, Dienstag 9.45 Uhr:

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der B35. Nach den bisherigen Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr ein 19-Jähriger gegen 12.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B35 in Richtung Germersheim.

Kurz nach der Abfahrt Huttenheim setzte er trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Auf der Gegenfahrbahn streift er zunächst den Mercedes eines 33-Jährigen. Anschließend kommt es zum Frontalzusammenstoß mit einem von einem 33-Jährigen gelenkten Opel. Die 20-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Fahrzeuges kann in die Schutzplanken ausweichen.

Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der schwerverletzte Opelfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Mercedes sowie die 20-Jährige blieben unverletzt.

Die B35 war zur Unfallaufnahme und anschließender Reinigung der Fahrbahn bis gegen 17 Uhr gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe, erreichbar unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.