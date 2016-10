Unfall am Weinweg: Auto erfasst Radfahrer - Zeugen gesucht

Anzeige

Der Unfall passierte gegen 17.10 Uhr an der Einmündung von der Durlacher Allee in den Weinweg. Laut Polizeibericht bog die 32-jährige Autofahrerin auf dem linken der beiden Rechtsabbieger-Streifen nach rechts in den Weinweg ein.

Dabei prallte ein von links kommender 20-jähriger Radfahrer, der seinerseits die Fußgängerfurt in Richtung "Mann-Mobilia" nutzen wollte, gegen die Seite des Autos und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Fragen zum Hergang, insbesondere zur Ampelschaltung beantworten können.

Hinweise an die Verkehrsüberwachung des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Telefon 0721/666-4311 oder das Autobahnpolizeirevier unter Telefon 0721/94 48 40.