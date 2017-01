vor 50 Minuten Untersmatt/Mehliskopf Unfälle auf der Piste: Karlsruher Bergretter am Dreikönigstag stark gefordert

Der Schnee im Schwarzwald hat am vergangenen Wochenende eine Vielzahl an Wintersportlern auf die Pisten gelockt. Dabei kam es allerdings auch zu mehreren Unfällen, wie die Karlsruher Bergwacht in einer Pressemeldung berichtet.