vor 1 Stunde Karlsruhe Unbekannter Toter in Kantine: Polizei bittet um Hinweise

Am Montagmittag ist ein Mann in einer Betriebskantine in der Durlacher Allee verstorben. Bislang ist die Identität des Mannes aber nicht bekannt, weshalb sich die Polizei an die Öffentlichkeit wendet.