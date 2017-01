Umfrage zum Faschingsmotto: So haben ka-news-Leser abgestimmt

Die Ergebnisse der Umfrage zum Karlsruher Faschingsmotto liegen vor. Welches Motto schicken wir an den Karlsruher Festausschuss?

In der nicht repräsentativen Umfrage von ka-news.de haben insgesamt 1371 Personen teilgenommen und ihre Stimme für ein mögliches Fastnachtsmotto 2017 abgegeben. Rund ein Fünftel der Teilnehmer hatten kein Interesse für einen der Vorschläge abzustimmen.

"Marmor, Stein und Eisen bricht, die Fastnacht in Karlsruh' nicht!", so heißt der Vorschlag, der mit 6,3 Prozent auf dem fünften und somit letzten Platz der gewünschten Fastnachtsmottos liegt.

Knapp davor befindet sich "Ohne dass die Ustrab fährt, sie Karlsruh' in die Pleite zerrt", ein Vorschlag mit 8,1 Prozent der Stimmen."Leute, hört jetzt uff zu bruddle, jetzt dürf'mer en de Kriegsstroß buddle!", erreicht 13,9 Prozent der Stimmen und liegt damit in der Mitte des Rankings.

Mehr Zustimmung fand mit 22,7 Prozent der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag "Hauptsache Alessio geht es gut!", welcher allerdings vom Favoriten "Fallsch du in 'ne Baustell' nei, musch noch immer in Karlsruh' sei", mit insgesamt 29,1 Prozent geschlagen worden ist.

Die Baustellen in Karlsruhe sind eben auch ein Thema, das jeden etwas angeht. Das ka-news.de Faschingsmotto steht damit fest: Mal sehen, unter welchem Thema die Narren am 28. Februar dann wirklich durch die Stadt ziehen!