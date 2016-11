Anzeige

Nach der von der Universität Freiburg vorgenommenen Umfrage konnten einige Frauen gar keine Hebamme finden, manche hatten Hebammen kontaktiert, die bereits ausgebucht waren.

Die meisten Frauen hätten noch Leistungen im gewünschten Umfang erhalten, aber ein beträchtlicher Anteil der Frauen stufe deren Umfang als zu gering ein. "Die Hebammenversorgung in Baden-Württemberg ist in Not geraten", lautet das Fazit des Verbandes.