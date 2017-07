vor 41 Minuten Karlsruhe Umbenennung der Kriegsstraße: CDU will eine "Helmut-Kohl-Allee"

Am 16. Juni verstarb Altkanzler Helmut Kohl. Seither werden immer wieder Vorschläge laut, dem CDU-Politiker in Karlsruhe zu gedenken. Jetzt fordert die CDU Südweststadt eine Umbenennung der Kriegsstraße in "Helmut-Kohl-Allee".