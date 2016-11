US-Wahl: Das Netz schwankt zwischen Trauer und Sarkasmus

Der Ball, den Barack Obama Hillary Clinton zuspielen sollte, ging gründlich daneben. Damit ist Donald Trump jetzt im Ballbesitz.

In dieser Situation wäre die Reaktion, die das "Elle Magazin" darstellt, durchaus nachvollziehbar. Sicherlich würden auch gerne anderen Wähler am liebsten zum Weinglas greifen und alles vergessen, was in letzter Nacht passiert ist.

Trump hat seine Absichten wahrlich nie geheim gehalten, er wurde offenbar nur nicht ernst genug genommen. Jetzt ist es dafür zu spät. Hätten die Wähler bloß früher genauer hingehört.

Bereit zur Ausreise: Wie sollen die Amerikaner auf dieses Desaster auch anders reagieren? Je nachdem, wie schlimm es wirklich kommen wird, wäre ein Umzug nach Kanada möglicherweise für einige Amerikaner eine Überlegung.

Wer erinnert sich noch? Bernie Sanders ist im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur für viele der Gewinner der Herzen. Womöglich hätte er alles besser gemacht. Einige Stimmen sind davon überzeugt, dass Trump nicht gewonnen hätte, wenn Sanders und nicht Clinton der Kandidat der Demokraten geworden wäre.

Schlimmer geht immer, das wissen wir jetzt. Verglichen mit Trump erscheint der Rest der Politiker auf der Welt plötzlich viel sympathischer. Es muss einfach nur in der Relation gesehen werden.

Die Liste kann endlos weitergeführt werden. Wahrscheinlich würde alles und jeder einen besseren Präsidenten abgeben als Donald Trump.

We were all praying for Florida to stay safe from Hurricane Matthew.. Little did we know, Hurricane Matthew was trying to save us #Election pic.twitter.com/fis9NAvKpT