Am Mittwochabend wurde ein 18-Jähriger in der Karlsruher Sophienstraße von drei maskierten Männern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Er musste den Männern einen Laptop aushändigen.

Gegen 21.45 Uhr klopfte es am Mittwoch bei einem 18-Jährigen in der Sophienstraße an der Tür der Privatwohnung. Er vermutete nach Polizeiangaben die Rückkehr seiner Mutter und öffnete daraufhin die Tür. Doch statt seiner Mutter standen drei Männer mit Sturmmasken vor der Wohnung und drangen ein. Dabei bedrohten sie den jungen Mann sofort mit einem Messer und verletzten ihn mit einem Tritt in den Bauch leicht.

"Die drei Männer forderten Geld und begnügten sich letztlich mit der Herausgabe des Laptops. Anschließend flüchteten sie", so die Polizei. Eine anschließende Fahndung hat dann nicht zu einer Verhaftung geführt. Aus diesem Grund bittet die ermittelnde Kriminalpolizei um Hinweise.

Alle Männer werden auf ungefähr 18 bis 20 Jahre geschätzt und hatten schwarze Sturmhauben aufgezogen. Ein Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, war bekleidet mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke mit Reißverschluss, die einen Aufdruck im Brustbereich aufwies. Dazu trug er eine Blue-Jeans. Ein Komplize ist dunkelhäutig, zirka 1,75 Meter groß und war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, die bis zu den Hüften reichte sowie einer engen dunklen Jogginghose. Der dritte Täter ist etwa 1,70 Meter groß und war mit einer dunklen dicken Jacke und dunkler Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0721/939-5555 entgegennimmt.