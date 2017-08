vor 1 Stunde Karlsruhe Überfall in der Weststadt: Unbekannte rauben Betrunkenen aus

Am frühen Dienstagmorgen ist ein 41-Jähriger in der Nottingham-Anlage in der Karlsruher Weststadt ausgeraubt worden. Die Täter klauten dem betrunkenen Mann den Geldbeutel, Handy und Schlüssel.