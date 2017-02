Überfall in Karlsruher Südstadt: Frau bestohlen und mit Waffe bedroht

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es in der Ettlinger Straße um 3.50 Uhr zu einem Raubüberfall. Unbekannte hatten eine 27-Jährige zunächst angesprochen und dann mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Laut Polizeibericht war die Frau aus Karlsruhe auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle bei einem Hotel, als ihr im Bereich einer dortigen Bäckerei zwei Männer hinter ihr auffielen. Zunächst überholte sie einer der beiden Unbekannten und tat so, als würde er seine Schuhe binden. Als die 27-Jährige in Höhe des Mannes ankam, tippte ihr der zweite Räuber von hinten an die Schulter.

Dieser war nach Aussage der Polizei maskiert. "Die Frau wurde aufgefordert ihre Handtasche auszuhändigen, wobei sie von dem Maskierten mit einer Schusswaffe bedroht wurde", heißt es weiter. Ob sie die Handtasche aushändigte oder sie ihr weggenommen wurde, kann die Frau nicht mehr sagen. Anschließend wurde sie aufgefordert mitzukommen, wobei der Maskierte in die Luft schoss. Nach Überqueren der Luisenstraße konnte die Frau in das dortige Hotel flüchten.

Laut Polizeibericht war der erste der beiden Täter Anfang bis Mitte 20. Er war 1,75 Meter groß, trug eine schwarze Winterjacke, dunkle Jeans und eine Sturmhaube aus Wolle, unter der ein Bart zu sehen war. Der zweite Unbekannte war ebenfalls Anfang bis Mitte 20 von "dunklem ausländischen Teint", so die Polizei. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet, trug eine hellblaue oder hellgraue Jogginghose, schwarze Sportschuhe und einen Undercut.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Nummer 0721/939-5555 zu melden.