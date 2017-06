vor 1 Stunde Karlsruhe Überfall in Karlsruhe: Räuber bedroht Restaurant-Besitzerin mit Messer

Am Montagnachmittag kam es um 16.30 Uhr zu einem Raub in einem Restaurant in der Kaiserallee. Wie die Polizei berichtet, wurde der 50-jährigen Inhaberin der Bediengeldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.