vor 42 Minuten Karlsruhe Überfall in Grünwinkel: Tankstellen-Kassierer mit Waffe bedroht

In Grünwinkel hat ein Unbekannter am Dienstagabend um 21.55 Uhr eine Tankstelle in der Hardeckstraße überfallen. Dabei bedrohte er den Kassierer mit einer Pistole. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.