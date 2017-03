Überfall in Grünwinkel: Polizei nimmt mutmaßliches Räuber-Duo fest

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem schweren räuberischen Diebstahl in Grünwinkel. Inzwischen konnten zwei Gesuchte im Alter von 20 und 24 Jahren festgenommen werden.

Die Festgenommenen stehen im dringenden Verdacht, gegen 14.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Eichelbergstraße zunächst einen Ladendiebstahl verübt zu haben. Das teilen die Karlsruher Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Als sie vom Hauspersonal darauf angesprochen wurden, holte einer der beiden eine Pistole aus einer mitgeführten Tasche, richtete die Waffe gegen die Angestellten und ergriff mit seinem Komplizen die Flucht. "Aufgrund der markanten Personenbeschreibung erkannten dann die in die ausgelöste Fahndung eingebundenen Bundespolizisten das Duo", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie konnten die Männer widerstandslos festnehmen und dabei auch eine mitgeführte Machete sicherstellen.

Gegenüber den ermittelnden Kriminalbeamten legten die Verdächtigen schließlich umfangreiche Geständnisse ab und führten sie auch zum Versteck der benutzten Softairwaffe. Aufgrund des Ermittlungsstandes stellt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen die bei der Polizei bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten Anträge auf Erlass von Haftbefehlen. Ihre Vorführung vor dem zuständigen Richter ist für Mittwochnachmittag vorgesehen.