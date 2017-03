Ohne Beute flüchtete am Donnerstagmorgen ein Räuber in der Kußmaulstraße. Zuvor hatte er versucht einen Taxifahrer auszurauben. Er hielt dem Mann eine Waffe an den Kopf und feuerte mit der Schreckschusspistole auch ins Gesicht.

Ein Taxifahrer wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Kußmaulstraße von einem bislang Unbekannten überfallen. "Der 45-Jährige wartete am Taxistand beim Städtischen Klinikum. Kurz nach 3 Uhr kam ein Mann zum Taxi und wollte zum Bahnhof gefahren werden", so die Polizei.

Der Räuber habe sich auf den Beifahrersitz gesetzt und plötzlich, kurz nach dem Losfahren, eine Pistole gezogen. Die Waffe habe er dem Fahrer an den Kopf gehalten und Bargeld gefordert. "Als der 45-Jährige sich weigerte schoss ihm der Unbekannte unvermittelt mit der Schreckschußwaffe ins Gesicht. Das Taxi kam nach links von der Fahrbahn ab und an einem Absperrpfosten zum Stehen", heißt es Polizeibericht weiter.

Der Unbekannte flüchtete auf der Kußmaulstraße in Richtung Moltkestraße. Die Waffe ließ er zurück. Am Tatort wurde der im Gesicht verletzte Taxifahrer medizinisch erstversorgt und anschließend in die Klinik verbracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird als circa 1,65 Meter groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Zeugen des Überfalls, oder Personen die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/9395555 in Verbindung zu setzen.