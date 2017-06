Am Sonntagmorgen hat ein bislang unbekannter Räuber ein Spielcasino in der Kaiserstraße überfallen. Die Sofort-Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

So wurde die Aufsicht in einer Spielhalle in der Kaiserstraße am Sonntagmorgen Opfer eines Überfalls. "Der maskierte Täter kam kurz nach 8 Uhr über die kurz zuvor geöffnete Hintertüre ins Casino und bedrohte den 45-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und Pfefferspray. Er forderte Bargeld und drohte der Aufsicht damit, dass er ihn "abzustechen" würde," so die Polizei am Montag.

Im Bereich des Tresens ließ sich der Räuber dann mehrere hundert Euro Wechselgeld in eine schwarze Umhängetasche packen und flüchtete über die Fasanenstraße in Richtung Zähringerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief nach Aussage der Polizei erfolglos.

Der Täter wird als südländisch, zirka 1,65 Meter groß und muskulös beschrieben. Er hatte dunkle Augen und auffallend kräftige Augenbrauen. Bekleidet war er laut Polizei mit einer schwarzen Baseballkappe mit weißem Emblem, einem schwarzen T-Shirt, einer dunkelblauen Hose mit weißen Streifen und dunklen Schuhen mit weißen Sohlen. Maskiert war der Mann mit einem schwarzen Tuch mit orangefarbenen Ornamenten. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, erreichbar unter der Telefonnummer 0721/9395555 erbeten.