Am Dienstag, 25. Juli, hat ein Unbekannter in der Erbprinzenstraße eine Parfümerie-Angestellte mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Mithilfe von Überwachungsbildern hofft die Polizei, dem Täter auf die Spur zu kommen.

Der Mann hatte sich zunächst von der Angestellten beraten lassen, bevor er plötzlich ein Messer zog und die Frau damit bedrohte. Sie musste dem Räuber Scheingeld aus der Kasse aushändigen, so die Polizei in ihrem Bericht. Anschließend habe der Mann sich in Richtung Ettlinger-Tor-Einkaufscenter davon gemacht.

Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen. Der Täter wird als zirka 50 bis 60 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und kräftig mit kurzen grau melierten Haaren beschrieben. Er trug einen braunen Trenchcoat, ein türkisfarbenes T-Shirt und dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen.